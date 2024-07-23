Kütahya’da sağanak: İş yerleri ve evler sular altında kaldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı.



Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.

Zemin ve bodrum kattaki evlerin yanı sıra birçok iş yeri sular altında kalırken, bazı ağaçların dalları de şiddetli yağmur sonucu kırıldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşalttı.

Bu arada, Yeni Mahalle’deki kilit taşlı yolda çökme meydana geldi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.