Kütahya’da silahlı fotoğraf paylaşımlarına 10 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca-tüfek ve mühimmat fotoğrafları paylaşanlara yönelik inceleme başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin destek verdiği incelemede, tabancayla poz verip fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 21 hesap tespit edildi. Hesapların yöneticisi olduğu belirlenen şüpheliler Ö.A., E.K., O.Y., Ş.Y., A.K., M.K., E.E., M.Y.T., C.C. ve A.H. evlerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet fişek, 37 adet kurusıkı fişeği, 106 adet av tüfeği kartuşu, 133 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.