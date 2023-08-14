Kütahya’da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araçta ve şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 0.60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sultanbağı Caddesi üzerinde Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan kontrollerde ticari araç içerisinde sağ ön yolcu konumunda H.Ü. (38) isimli şahsın olduğu tespit edildi.

Araç içerisinde yapılan kontrollerde araç sağ ön yolcu koltuğu altında 0.60 gram metamfetamin ve bir adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ve el konulan maddeler gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.