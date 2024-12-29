Kütahya’da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Kütahya’da otomobilin yoldan çıkıp taklalar atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, B.Ö. idaresindeki 43 AFC 884 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü B.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan R.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı.