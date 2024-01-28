Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 95 obje ve 176 sikke ele geçirildi

Kütahya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücüsünün evinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 95 adet obje, 176 adet sikke, ayrıca 7 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine H.A.’nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje bulundu.

Akabinde araç sürücüsü H.A.’nın Simav ilçesi Yeşilova Mahallesi’ndeki evinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen araç ve ikamet aramalarında toplamda 1 adet dedektör, 95 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 176 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen sikke, 7 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.