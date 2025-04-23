Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Babittin Gündoğdu (53) idaresindeki 34 TP 2982 plakalı otomobil Altıntaş ilçesi Pusan rampası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Gündoğdu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.