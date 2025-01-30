Kütahya’da trafik kazasında ağır yaralanan genç, 36 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki İlker Aydoğdu, yoğun bakımda 36 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 23 Aralık 2024 tarihinde Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki İlker Aydoğdu, hatalı bir şekilde önüne çıkan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aydoğdu, 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.