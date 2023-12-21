Kütahya’da uyuşturucu madde bulunan alkollü iki eğlence mekanı kapatıldı

Kütahya’da uyuşturucu madde bulunan alkollü iki eğlence mekanının valilik tarafından 30 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 10 Aralık 2023 günü Vefa Mahallesi üzerinde bulunan pavyonlara yönelik yapılan denetimlerde, Ş. ve K. isimli işletmelerde uyuşturucu madde bulunması üzerine şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanmış, ayrıca Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8. maddesi uyarınca bahse konu işletmelere Valilik Makamı tarafından 30 gün süre faaliyetten men kararı verilmiş olup, 20 Aralık 2023 günü Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerinin nezaretinde zabıta ekipleri tarafından bahse konu işletmeler mühürlenerek kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.