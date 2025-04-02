Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir yakalama gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir kiralık araç, ekipler tarafından takibe alındı. Şüpheli araç, emniyet güçlerince önü kesilerek durduruldu. Araçta ve şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 11 parça halinde, yaklaşık 2 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.