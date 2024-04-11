Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bulundukları araçta ve üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki H.Ş., isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 319 blister halinde 4 bin 466 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kütahya’ya uyuşturucu madde getirecekleri şüphesiyle çevreyolu üzerinde durdurulan araç ve M.B. ve E.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 13,55 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.