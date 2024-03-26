Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi yakalandı

Narkotik yakalamalarının hız kesmeden devam ettiği Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 8 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı.

Bursa’dan Tavşanlı’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri oluşturdukları uygulama noktasında art arda gelen iki aracı durdurdu. Araç içinde bulunan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. isimli şahısların üzerinde ve araç içinde yapılan aramada 4.4 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerden S.D.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 25 bin 954 TL cezai işlem uygulandı.



