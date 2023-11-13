Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya’da 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.S. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 69,74 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.