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Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2023 09:44
  • Giriş: 13.11.2023 09:44
  • Güncelleme: 13.11.2023 09:45
Kaynak: İHA
Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya’da 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve evinde uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 4 farklı şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.S. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 69,74 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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