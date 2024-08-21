Kütahya’da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kaynak: İHA
Kütahya’da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde F.Ö (22) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edildi. Düzenlenen operasyonda, 2 parça halinde A4 kağıdına emdirilmiş bonzai ve 0,78 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.