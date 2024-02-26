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Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.02.2024 12:01
  • Giriş: 26.02.2024 12:01
  • Güncelleme: 26.02.2024 12:02
Kaynak: İHA
Kütahya’da üzerinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

Kütahya’da durdurulan otobüste yapılan aramada üzerinde 161 gram kokain ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, çevreyolu üzerinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisindeki M.M.(31) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 161 gram kokain ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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