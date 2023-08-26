Kütahya’da yakalanan 35 şahıstan 16’sı tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yakalanarak adli makamlara sevk edilen toplam 35 şahıstan, 19’u serbest bırakılırken, 16’i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1-17 yıl arasında hapis cezası bulunan N.K. (43), H.Y. (39), M.F.Ş. (29), F.K. (37), A.T. (43), S.K. (26), M.K. (35), T.A. (30) ve H.T. (40) isimli hükümlüler ile haklarında çeşitli suçlardan Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 15 şüpheli olmak üzere adli makamlara sevk edilen toplam 35 şahıstan 19’u serbest bırakılırken, 16’sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.