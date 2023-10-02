Kütahya’da yakalanan 57 şahıstan 3’ü tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce il genelindeki narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 57 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalarında 34 olayda yakalanan 57 şahıstan 3’ü tutuklandı. Suç unsuru olarak, bin 80,03 gram bonzai, 3,36 gram esrar, 34,53 gram metamfetamin,14,6 gram skunk, 50 adet sentetik ecza ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yılbaşından itibaren il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde tutuklanan şahıs sayısı 83’e ulaştı.