Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Kütahya’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Köprülü Kavşak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan 7 otomobil çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralanırken 7 araçta maddi hasar oluştu.
İsmi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sıradaki Haber