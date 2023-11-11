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Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 21:06
  • Giriş: 11.11.2023 21:06
  • Güncelleme: 11.11.2023 21:06
Kaynak: İHA
Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan 7 otomobil çarpıştı.

Kazada, 1 kişi yaralanırken 7 araçta maddi hasar oluştu.

İsmi belirtilmeyen yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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