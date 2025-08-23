Kütahya’daki kazada ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 77 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Emet ilçesinden Hisarcık istikametine seyreden Lütfü E. (49) yönetimindeki 14 BS 582 plakalı araç, Doğanlar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya uçmuş, kazada yaralanan araç sürücüsü Lütfü E. ve araçta yolcu olarak bulunan Halime Türkaslan (77), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve H.E. (41) Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olan Halime Türkaslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.