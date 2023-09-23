Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3,5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 12:55
  • Giriş: 23.09.2023 12:55
  • Güncelleme: 23.09.2023 12:57
Kaynak: İHA
Kütahya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Çamalan köyü yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangına 3 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, bir dozer, 1 greyder, 4 su ikmal aracı ve toplam 120 personel ile müdahale edildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

BirGün'e Abone Ol