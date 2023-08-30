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Kütahya’daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 23:49
  • Giriş: 30.08.2023 23:49
  • Güncelleme: 30.08.2023 23:49
Kaynak: İHA
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Kütahya’daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı

Kütahya’nın Gedikoğluçiftliği köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin 6 saatlik havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangına 6 helikopter, 1 uçak, 33 arazöz ve 4 dozer ile müdahale edildiği ve yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı açıklandı.
Bu arada, orman yangını söndürme çalışmaları sırasında dozer operatörü Hasan Hüseyin Türker ve orman işletme şefi Murat Yıldırım’ın alevler arasında kalarak yaralandığı ve Eskişehir’de tedavi altına alındığı ifade edildi.

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