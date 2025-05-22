Kütahya’daki trafik kazasında belediye personeli hayatını kaybetti

Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde görevli bir personel hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, belediyeye ait 43 BB 529 plakalı otomobilin sürücüsü, 45 yaşındaki Seçkin Aydoğdu, aynı yönde seyreden H.G. yönetimindeki 43 S 0182 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Seçkin Aydoğdu ile otobüste bulunan Adem Kocabıyık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aydoğdu’nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.