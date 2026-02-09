Kütahyalı, ‘FETÖ’cü’ davasını kaybetti

Rasim Ozan Kütahyalı, kendisine ‘FETÖ’cü’ diyen eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na açtırdığı davayı kaybetti.

Eminağaoğlu, 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya hesabından, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Hocaefendi’ye açık mektup!” başlık yazısına "Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarıda... Açıklayan var mı..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı’nın şikâyetiyle Eminağaoğlu hakkında İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama başladıktan sonra Alçı şikâyetinden vazgeçerken Eminağaoğlu’na “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan bin 740 TL adli para cezası verildi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ’

Kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyan Eminağaoğlu, “Müştekiler 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen lehine övücü sözler sarf ediyordu ve eleştirilmeleri doğal” dedi, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurguladı. AYM ise “Anayasa'nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

AYM’nin hak ihlali kararı sonrasında yargılama yeniden yapıldı. 5 Şubat 2026’da İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, “Her ne kadar sanık hakkında sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de iddianameye konu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı değerlendirilmekle suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” dedi. Hakim de “Suçun yasal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle Eminağaoğlu’nun beraatına karar verdi.

‘DEVLETE SIZMAZLAR’ DEMİŞTİ

Öte yandan Kütahyalı, Fethullahçı Çetenin yayın organlarından olan Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmış ve kapatılan Bank Asya’dan aldığı krediyle yalı almıştı.

Kütahyalı 27 Kasım 2013’teki bir yazısında da “Hizmet erlerinin devlet kademelerinde görev alması anaların ak sütü gibi haklarıdır. 'Cemaat devlete sızıyor, Cemaat devleti ele geçiriyor' diyen Ergenekonculara karşı cansiperane ve en etkili savaşanlardan biri ben oldum Hocam. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bana şu ana kadar yapılmış hakaretlerin çoğunluğu Hizmet'in haklarını savunmam sebebiyledir. Yangın yerine dönmüş bu ortamda bile yine söylüyorum: Hizmet mensupları devlete sızmaz, devlete girer ve istediği her pozisyonda çalışır” ifadeleri kullanmıştı.