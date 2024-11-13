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Kütahyalı imam Almanya'da kayboldu

Almanya'nın Duisburg şehrinde görev yapan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünden imam Fatih Eryılmaz, 6 Kasım'dan beri kayıp.

Güncel
  • 13.11.2024 12:17
  • Giriş: 13.11.2024 12:17
  • Güncelleme: 13.11.2024 12:25
Kaynak: İHA
Kütahyalı imam Almanya'da kayboldu
Duisburg kentinde bulunan Eyüp Sultan Camii

Yaklaşık 2 ay önce Türkiye'den görevlendirme ile Almanya'ya giden Fatih Eryılmaz'ın 6 Kasım Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu kaydedildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünden imam Fatih Eryılmaz'ın son olarak bir mağazanın parkında görüldüğü belirtildi.

Duisburg kenitndeki Eyüp Sultan Camii'nde görev yapan Eryılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Duisburg polisi, imamı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Evli ve iki çocuk babası olan Eryılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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