Kutlama değil, ekoloji yıkıma karşı mücadele günü!

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yapan Sinop Nükleer Karşıtı Platform, ülkenin dört bir yanındaki çevre katliamlarına dikkat çekti, yapılması gerekenleri sıraladı.

HABER MERKEZİ

Sinop Nükleer Karşıtı Platform, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Başta Sinop olmak üzere ülkenin dört bir tarafındaki yıkımlara dikkat çekilen açıklamada, çevre katliamlarına dikkat çekildi.

Açıklamada, yaşananlar şöyle özetlendi.

• Ülkemizin iki güzel ve doğa harikası yöresinde Mersin/Akkuyu ve Sinop/İnceburun Yarımadasında Nükleer Güç Santralleri (NGS) yapılması projeleriyle kuşatılmak isteniyor.

• Ormanlarımız, İnceburun Yarımadasında nükleerci şirket için, diğer bölgelerimizde de kapitalist sermaye ve rant çevrelerinin çıkarları için katlediliyor.

• Yaşam alanlarımız; taşocakları, mermer ocakları, siyanürle altın ayrıştırmalarıyla, toprak ve sularımızı zehirleyen çeşitli kimyasallar kullanılarak bakır madeni işletmeciliği yapılarak yok ediliyor.

• Denizlerimiz balık çiftlikleri ve diğer kimyasallarla kirletilerek, denizlerimizde yaşayan canlılarımızın yaşam alanları yok ediliyor.

• Oksijen deposu olarak kabul ettiğimiz dağlar ve köylerimizde rüzgâr sEnerji santralleri (RES) kurularak doğamız katlediliyor.

• Bölgemizin doğa harikası bölgelerinde doğa vahşice katledilerek mikro HES’ler yapılıyor, yapılmak isteniyor.

• Fatsa’da, Şebinkarahisar’da, Samsun’da ve en sonunda İliç’te yaşanan maden facialarıyla yörelerimizde “Ekolojik kırım” olarak adlandırabileceğimiz facialar yaratılıyor. Bergama’da, Akbelen’de, Soma’da, Gaziemir’de, Cerattepe’de, Fırtına Vadisinde, İşkencedere Vadisinde, Hanönü’nde, Ayancık’ta yaşanan çeşitli ekolojik katliamları da burada saymak gerekir.

• Bunların dışında yaşam alanlarımızın her yerinde Radyasyon ve ağır metaller içeren “Atık Depoları” yaratılmak isteniyor.

• Akkuyu ve Sinop’ta yurttaşların itirazlarına rağmen nükleer konusunda iktidarın ısrarcı olduğu belirtilen açıklamada, bu şartlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü’n kutlanamayacağı belirtildi.

Açıklamanında devamında şu ifadelere yer verildi: “Yaşadığımız bölgemize dönersek; Yaşadığımız ve yaşayacağımız tüm bu olumsuzlukları yok ederek Dünyamızı yaşanılabilir bir alana dönüştürmek elimizde. Yani topyekün bir Ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi zamana yenilmeden sürdürmemiz gerekmektedir.

Bunun için;

• Nükleer güç santrallerin yapılmasına izin vermeyerek,

• Doğamızı, yaşam alanlarımızın ve yaşamımızı sağlayacak gıda ürünlerinin siyanürle ve kimyasallarla zehirlenmesini önleyerek,

• Taşocaklarına, maden ocaklarına izin vermeyerek,

• Denizlerimizde kurulan ve kurulması düşünülen balık çiftliklerinin açılmasına izin vermeyerek,

• Börtü-böceğin ve can dostlarımızın yaşama hakları olduğunu düşünerek onların da yaşam alanlarını ve sokakları koruyarak,

• Kısaca topyekün ekolojik ve buna bağlı olarak politik mücadelemizi vererek gerçek bir “5 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlayabilme şansımızı yakalayabiliriz.

• Dolayısıyla bu gün; kutlama Günü Değil, ekolojik yıkımlara karşı mücadele günü olarak adlandırılmalıdır.