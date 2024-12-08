Kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların konvoyunun önünü kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze ilçesinde kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan kişinin A.K.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, A.K.D'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğündeki grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ise kutlamalar düzenledi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de bu gösterilerden birine A.K.D. olduğu tespit edilen şahıs, "Emniyetten, kaymakamlıktan izin aldın mı? Bu memlekette bu kadar şehit varken siz hayırdır? İzin alacaksın. Dağılın lan, yürüyüş yok" dedi. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.