Kutlama yok protesto var

Haber Merkezi

Ankara, dün hayvan dostlarının protesto gösterisine sahne oldu. Hak savunucuları “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamayacağız” sloganıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde buluştu. AKP iktidarının hazırladığı ve sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesinin önünü açan kanun, protesto gösterisinde hedef alındı.

Basın açıklamasında, “Yüzlerce hayvan türü insanın kullanımı için sayısız zalim davranışa maruz bırakılmakta. Bu zulme Hayvanları Koruma Kanunu adı altında 2 Ağustos’ta yürürlüğe giren ancak kanunun ismiyle tamamen zıt hükümler içeren ‘katliam yasası’ değişiklikleri de eklendi. Yasanın 2 aylık bilançosu yüzlerce hayvanın eziyetle katledilmesi, binlercesinin de ölüm kampı barınaklarına hapsedilmesi oldu. Tarihe bir utanç ve zulüm yetkisi olarak geçecek bu yasanın AYM tarafından iptal edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

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YÜZDE 48’İ EVSİZ ÇIKTI

20 ülkedeki inceleme sonrası hazırlanan Evsiz Hayvanlar Raporu’na göre Türkiye’de kedi ve köpeklerin yüzde 48’i sahipsiz. Rapordan öne çıkanlar:

• Köpeklerin yüzde 15’i kedilerin yüzde 28’i sokaktan sahipleniliyor.

• Katılımcıların yüzde 47’si kedi, yüzde 45’i ise köpek sahiplenmeyi düşünüyor.

• Sahiplenmede engel olarak elverişsiz ev koşulları, hayvanların beslenme, sağlık ve tedavi masraflarının karşılayamama endişesi öne çıktı.