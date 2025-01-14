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Kutlar, 30’uncu ölüm yıldönümünde anıldı

Kültür Sanat
  • 14.01.2025 05:00
  • Giriş: 14.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 14.01.2025 06:38
Kutlar, 30’uncu ölüm yıldönümünde anıldı
Fotoğraf: BirGün

Kültür Sanat Servisi

Şair ve yazar Onat Kutlar, 30’uncu ölüm yıldönümünde Metrohan'da düzenlenen “Onat Kutlar: Başkaldırı ve Şenlik Günleri”nde anıldı. Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği programın moderatörlüğünü yazar Zeynep Oral üstlendi.

Oyuncu Halil Ergün, Nazan Kesal ve Tayfun Eraslan'ın Kutlar'ın eserlerinden derlenmiş metinleri okudu. Filiz Kutlar'ın fotoğraf arşivi de izleyicilerle paylaşıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Kutlar, 12 Eylül'ün o karanlık günlerinde bile demokrasiye inanıyordu ve aydınlar bildirgesinin mimarlarından birisiydi” dedi.

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