‘Kutnu Kumaşı’: Fotoğraf ve kültür bir araya geldi

Oktay Evsen

Fotoğraf sanatçısı Serpil Savaş’ın ilk kişisel sergisi olan “Kutnu Kumaşı: Dokunan Bir Kültür, Yaşayan Bir Sanat” dün sanatseverlerle buluştu. Sergi 27 Eylül’e kadar Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi, Cemal Nadir Salonu’nda izlenebilir.

Gaziantep’in köklü dokuma geleneği olan Kutnu Kumaşı, serginin merkezinde yer alıyor. Serpil Savaş’ın objektifi, bu köklü geleneğin yedi aşamalı üretim sürecini belgeliyor. Çözgüden dokumaya, boyamadan ikat tekniğine kadar uzanan süreç, fotoğraf ve enstalasyon diliyle aktarılıyor. Böylece sergi, yalnızca bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda bir kültürel hafıza aktarımı niteliği taşıyor.

Savaş, sergiye dair duygularını şu sözlerle dile getiriyor: “Kutnu’nun her dokumasında geçmişten bugüne uzanan bir hikâye var. Bu sergide sadece bir kumaşı değil, o kumaşı yaşatan ustaların emeğini, sabrını ve yaratıcılığını görünür kılmak istedim. Kutnu’nun bize anlattığı, kültürün ancak paylaşarak yaşatılabileceği gerçeğidir.”