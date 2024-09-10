Kutsal aile masalı anlatmayı bırakın

Diyarbakır’da önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin’in cenazesinde yaşananlar pes dedirtti. Tabutunun üzerine ‘gelin duvağı’ koyuldu, AKP’liler cenaze töreninde toplu fotoğraf çektirdi.

Savcılığa ifade veren bir şüpheli cesedi Narin’in amcasının verdiğini ve kendisinin gömdüğünü itiraf etti.

Savcılık ise istismar şüphesi üzerinde durduğunu açıkladı. Cenaze tüm itirazlara rağmen Narin’in köyünden kaldırıldı.

İktidar kanadından ise aileyi kutsayan açıklamalar gelmeye devam etti.

Avukatlar, cinayetin organize bir cinayet olduğunu düşündüklerini söylerken kadınlar ise iktidarın gerici politikalarının bu cinayetlerin ve istismarların önünü açtığını söyledi.

EVE GİDİP NAMAZ KILMIŞ!

Köyde yaşayan ve gözaltındaki 24 kişi arasında yer alan bir şüpheli, itirafçı oldu. Cesedi amca Salim Güran’dan aldığını ve dere yatağına gömdüğünü söyleyen N.B. isimli şüpheli, Narin’in kulağının arkasında kızarıklık olduğunu söyledi. N.B., “Salim Güran, cesedi araç içerisinde getirdi. 200 bin TL teklif etti. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm" dedi.

N.B., Narin’i dere yatağına bıraktıktan sonra da eve dönüp namaz kıldığını ve aramalara katıldığını söyledi. İfadesinin ardından N.B. ve jandarma ekipleri köyde keşif yaptı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Narin’in otopsi işlemi ise Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda tamamlandı. Ancak kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Otopsi işlemi sırasında Narin Güran’ın öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığına ilişkin kesin bulgulara ulaşılamadı. Otopsiye ilişkin soruşturmayı yürüten üç Cumhuriyet Savcısı tarafından tutulan tutanağa göre ise ceset üzerinden istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde 91 örnek alındı. Yapılan otopsi işleminde ise Narin Güran’ın sol bacağının diz kapağından itibaren koptuğu görüldü. Ayrıca çuvalın içerisinde kaval kemiği olduğu değerlendirilen bir kemik bulundu. Öte yandan Narin Güran’ın kesin ölüm sebebine ilişkin nihai raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun vereceği öğrenildi.

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PİŞKİNLİĞİN FOTOĞRAF KARESİ

Soruşturma ve incelemeler tüm detaylarıyla sürerken 8 yaşındaki Narin’in cenazesi ise tüm itirazlara ve başvurulara rağmen kendi köyünden kaldırıldı. Cenaze törenine katılan AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve bazı partililerin cami içerisinde poz verip toplu fotoğraf çektiği görüldü. 8 yaşındaki Narin’in tabutunun üzerine duvak konulması da tepki çekti. Öte yandan Narin’in bir kadın yakını cenaze işlemleri sırasında kalabalığa dönerek “Gidin yalan konuşun” diye bağırmış, ardından kadın bir erkek tarafından yumruk atılarak susturulmuştu. AKP’li Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da “Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu hassas” diye yaptığı skandal açıklama iktidarın politikalarını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Kadınlar ise yaşananlara tepki gösterdi. SOL Feminist Hareket üyesi Dilara Kurtuluş, BirGün’e şunları söyledi: “Narin, tarikat-cemaat yurtlarında intihar eden çocuklar, Ensar’da tecavüze uğrayan çocuklar; öve öve bitirilmeyen kutsal ailenin, iktidarın hukuksuzluk ve adaletsizliğinin sonucudur. Narin’in cinayeti siyasal islamcı rejimin, AKP karanlığının politikaları sonucudur. Hayatları çalınan herkesin sorumlusu bu iktidar ve iktidarı büyüten akımdır. Fetvalarla topluma parmak sallayan, yaşadıkları krizin tartışılmaması için kadınlar ve LGBTİ+’lar üzerinden tali tartışmalar üreten, Hizbullah’ı meclise sokan AKP ile hayatlarımızın ne kadar tehlikede olduğunu biliyoruz. Geleceğimiz, hayallerimiz, yaşam hakkımız ve haklarımız için laik bir yaşama ihtiyacımız var, biliyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için, çocuklara, geleceğimize sahip çıkacağız.” Çocuk hakları savunucuları "Kutsal aile masalı anlatmayın" dedi.

•İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi “Failler cezasız bırakılmasın” diye yetkililere seslendi.

•Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sosyal Hizmet Komisyonu çocuklara sunulmayan her temel hakkın çocukların zarar görmesi, haklarından mahrum kalması ve istismar ile sonuçlandığını belirtti.

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AKP’LİLERİN BİLDİKLERİ NELER?

Narin Güran’la ilgili DEM Parti ve TİP milletvekilleri konuyu meclis gündemine taşıyarak Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na soru önergeleri verdi. DEM Parti’den, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplanması talebiyle şunlar soruldu: “Narin’in gittiği Kuran Kursu’ndaki kişilerin ve arkadaşlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Bugüne kadar başvurulmadıysa neden başvurulmamıştır? Potansiyel şüphelilerin çok geç ifadesinin alındığı, bazı delillerin ortadan kaldırıldığı iddialarının gerçekliği nedir? Narin cinayetine ilişkin AKP’li milletvekilinin bilip ama söylemediği şeyler nelerdir?”

TİP Milletvekili Sera Kadıgil de Adalet Bakanlığı’na şunları sordu: “Narin’in cenaze töreninde erkeklerin yoğunlukta olması ve tabutunun üstüne gelinlik duvağı serilmesi hususu Bakanlığınız tarafından dikkate alınarak köyde çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler ile ilgili bir soruşturma başlatılacak mıdır? Narin’in ablasının ölümünün soruşturmaya dahil edilmesi yönünde bir talebiniz ya da çalışmanız olmuş mudur? Narin’in yakının ve Milletvekili Ensarioğlu’nun sözlerinin araştırılması için herhangi bir hukuki girişimde bulunulacak mıdır?”

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YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

Narin’in soruşturmasında son 24 saatte yaşanan bazı gelişmeler ve açıklamalar şöyle:

•RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili getirilen yayın yasağının, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığını bildirdi.

•Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Narin’in ablasının da ‘yıllar önce’ merdivenden düşerek öldüğünü söyleyerek “Bir ailede iki tane kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından bir sinyal verir. Önceki ölümün de soruşturmasının tekrar açılması gerekir” dedi.

•Narin dün köyünde toprağa verildi. Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada“ Tüm girişimlerimize rağmen (yasal anlamda karar vericiler yakınları olduğu için) defin yeri konusunda bir değişiklik yapılamadı” denildi. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, cinayetin organize bir cinayet olduğunu düşündüklerini söyledi.