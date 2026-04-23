Kutsal aileniz kadınları katlediyor

Haber Merkezi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi İlayda Zorlu’nun polisin ailesini arayıp “Kızınız 8 Mart’a, eylemlere katılıyor” diyerek provoke etmesinin ardından gördüğü aile baskısıyla hayattan koparılmasının ardından İzmir’de Sol Feminist Hareket üyeleri eylem yaptı.

Alsancak Gar önünde bir araya gelen kadınlar ve üniversite öğrencileri, Zorlu’nun devlet ve aile şiddetiyle yaşamdan koparıldığını belirtti ve sorumlular hesap verene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Burada yapılan açıklamada “İlayda Zorlu, vize sınavları bittikten sonra Hatay’a aile evine ziyarete gitmişti. 17 Nisan’da ise İlayda, arkadaşlarına ulaşarak babasının eve gelince ona şiddet uygulayacağını söyledi.

Sebebi neydi? Sebebi, polis olan babası polis tarafından aranarak “Kızınız yasadışı eylemlere katılıyor, terör örgütüne üye, iki güne dağa kaçırırlar.” denmiş olması. Polis, 18 yaşına gelmiş bir kadının babasını arayarak şikayet etmiş ve aile içi şiddeti-baskı ve tehditti tetiklemiştir. 17 Nisan günü gecesinde Hatay’ın yerel basınında İlayda’nın, polis babasının beylik tabancasıyla göğsünden vurarak intihar ettiği söylenmiştir. Devletin bu baskı ve denetim zinciri, İlayda’nın yaşamdan koparılmasına giden süreci yaratmıştır, İlayda’nın ölümüne yol açmıştır. İlayda, kadınların yaşam mücadelesinde bu sokakları, bu meydanları bizlerle dolduran bir üniversiteliydi. Bugüne kadar katıldığı eylemler 8 Mart ve katledilen gençler için olan eylemlerdi. 8 Mart’a gidiyordu çünkü amfisinde taciz edilen, sokakta katledilen kadınlar için özgür bir yaşam istiyordu. Öldürülen kadınların bir sosyal medya haberinde geçen bir isim olup unutulmamalarını, faillerinin cezasını çekmesini istiyordu. Tam olarak bu eylemlere katıldığı gerekçesiyle, bu talepleri sahiplendiği için ailesi İlayda’nın arası arandı ve terör örgütüne üye olduğu söylendi. Örgütlü mücadeleye katılan kadınlara ve gençliğe dönük polisin sistematik araması, devletin “Güvenli aile, güvenli gelecek,” çalışması kapsamında gerçekleştirildi. Yani kutsal aile politikası ile meşrulaştırılan bu aile araması, üniversiteli bir kadının hayattan koparılmasına yolunu açtı. Yerel medyaya “kaza,” “intihar” olarak geçirilmeye çalışılan bu ölümün arkasındaki gerçeği bizler biliyoruz. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku’nun devlet-polis işbirliği içerisinde, SIM kart verileri silinerek faillerin korunduğunu, olayın aydınlatılmasının engellendiğini günler izliyoruz. 8 Şubat’ta Muğla’da bir teknede hayatını kaybeden Bahar Taş’ın ölümünün ardından deliller şüpheli ölüm vakasına uygun toplanmadı. Her güne ait kamera görüntülerine ulaşıldı ama olay gününe ait kamera kaydı bulunamadığı söylendi. Gözaltına alınan şüpheliler kısa sürede serbest bırakıldı. AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova, Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, aile-tarikat- devlet işbirliği ile katledilen Narin, delil kararttıkları ailesini tehdit ederek susturmaya çalıştıkları Rojin Kabaiş.... Failler devlet-polis işbirliği ile korunuyor, cinayetler intihar denilerek örtbas edilmeye çalışılıyor” denildi.

‘İNTİHAR’ DİYEREK ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“İlayda’nın ölümü de bu bir intihar değil, doğrudan doğruya politik bir cinayettir. İlayda, devletin yarattığı ve beslediği şiddet düzeni içinde, devletin cezasızlık ve aklama politikalarıyla birlikte, devlet eliyle katledilmiştir. Kadınlar olarak defalarca tekrarladık. “Kutsal aileniz kadınları katlediyor!”. Sizin kutsal aileniz kadınlara baskıdan, denetimden başka bir şey sunmuyor. Ama sizler aile on yılı diyerek faillerin sırtını sıvazladınız, tüm şüpheli kadın ölümlerinden delil kararttınız. İstanbul Sözleşmesi’ni bir gece yarısı kararnamesi ile fesh edenler, 6284’ü uygulamayanlar, bütçede kadınların güçlenmesi için günlük 52 kuruş ayıranlar, kadına yönelik şiddeti değil boşanmayı engelleyip nafaka hakkımıza saldıranlar, failleri cezasızlıkla ödüllendiren Saray iktidarı katledilen her kadının failidir. öldürülen her kadının kanı elinizde. Hayatta kalanların gidenlere sözüdür mücadele. Sözümüz söz; Hiçbir kadının ölümünü şüpheli olarak bırakmayacak, intihar edilerek üstü örtülen cinayetlerin açığa çıkarılıp faillerin yargılanması için mücadele edeceğiz. Bir kez daha söylüyoruz; ilayda’nın katilleri, kadın mücadelesini kriminalize edenlerdir. İlayda’nın katili AKP’nin polisidir.! AKP’nin polisinin işlediği suçları da, devlet-aile- polis işbirliği içinde işlenen suçları da tek tek bu sokaklarda, meydanlarda anlatacağız! Kadınlara ve gençliğe yönelik sistematik baskı politikaları son bulsun! Polisin aile aramaları, fişleme ve hedef gösterme faaliyetleri durdurulsun! İlayda’nın ailesini arayan polis kimdir? Derhal bulunsun ve yargılansın! Yasta değil, isyandayız! Katledilen her bir kadının hesabını soracağız!”