Kutsal aileniz sizin olsun, isyan bizim: İzmir’de kadınlar sokakta

İlayda SORKU

Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanında sokağa çıktı. İzmir’de de öfkesiyle, isyanıyla, talepleriyle sokakları dolduran kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldi. Buradan yürüyüşe başlayan kadınlar, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

İzmir’de Feminist Gece Yürüyüşü tarihinde açıklamayı ilk kez trans kadınlar okudu. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasını ekip adına Aslı ve Ani okudu.

Basın açıklamasında, son bir yıl içinde kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik sistematik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, patriyarkal kapitalizmin, erkek-devlet şiddetinin, homofobi ve transfobinin etkilerine karşı sokaklarda olunduğu ifade edildi.

Geçen 8 Mart’tan bu yana kadınlara ve Lgbti+’lara dönük sistematik saldırılar artarak devam ettiği belirtilen açıklamada “Yüzyıllardır patriyarkal kapitalizmin, sömürünün, erkek-devlet şiddetinin, homofobinin ve transfobinin, savaşın, ayrımcılığın karşısında duranların mirasıyla sokaklardayız” ifadelerine yer verildi.

‘KUTSAL AİLE BEKASI’ İÇİN DAYATILIYOR

İktidarın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesine değinen Aslı, “İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesi, 6284’ün uygulanmaması, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin bol keseden verilmesi, cezasızlık politikalarındaki ısrar, siyasi iktidarın kadınların kazanımlarını hedef alması vb. sebeplerle kadın cinayetleri arttı. 2024’te 394 kadın öldürüldü. Bunların 259’u şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Kürtaj hakkı fiili olarak elimizden alınırken, nafaka tartışmaları gündemden düşürülmüyor.

Evlilik ve çocuk doğurmak ‘kutsal ailenin bekası’ için dayatılıyor” diye konuştu.

Kadınların emeğinin görülmediğine vurgu yapan Aslı, “Emek sömürüsünü, cinsiyetçiliği, transfobiyi, homofobiyi, militarizmi, nefreti, ırkçılığı, biat etmeyi, tefekkürü ve daha birçok otoriteyi tekrar tekrar üreten patriyarkal kapitalizmin en temel taşı olan ‘kutsal aile’nize sığmayacağız” ifadelerini kullandı.

EMEK SÖMÜRÜSÜ

Açıklamada, “Savaş ve şiddet politikalarına karşı mücadele ediyor, özgür yaşam talebimizi büyütüyoruz. Patriyarkal kapitalizmin bu topraklardaki temsilcisi AKP iktidarının uyguladığı neoliberal politikalar kadınların emek sömürüsünü katmerleştiriyor” denildi.

AİLEYE HAPSEDEMEYECEKSİNİZ

Kadınlar bakım hizmetlerini sağlayabilmek adına istihdam alanından çekilmek zorunda kalıyor, evlere kapatıldığını belirten Ani ise, “Çocuklar tarikatlara mecbur bırakılıyor. Biz kadınlar ve LGBTİ+’lar,ücretli ve görünmeyen emeğimizin sömürülmesine karşı mücadeleden vazgeçmiyoruz. İktidarın gerici politikalarının en büyük destekçisi Diyanet, verdiği fetvalarla, aile ve rehberlik büroları, evlilik öncesi eğitim programları ile kadını aileye hapsetmenin, emeğini sömürmenin meşrulaştırılmasına çabalıyor” dedi.

MÜCADELE EDİYORUZ

Yaşadığımız kentin yerel yönetimlerinde çeşitli sorunlarla karşılaştıklarına değinen Ani, “Kadın sığınma evlerinin kapatılması bu sorunların başında geliyor. Kadın, çocuk ve engelli müdürlüklerinde olumsuz politika değişiklikleriyle; kadına yönelik hizmetlerin içi boşaltılıyor, şiddetle mücadele alanında deneyimli personelin tasfiye ediliyor. Yerel yönetimlerde mücadele ile elde ettiğimiz kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA BİZİMDİR

LGBTİ+ ve feminist mücadelenin kazanımlarını yok sayan yasa tasarısını kabul etmediklerini vurgulanan açıklama, “Kutsal aileniz sizin olsun. Feminist isyan ve dayanışma bizimdir” ifadeleriyle son buldu.