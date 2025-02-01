Kutsal mekândan elinizi çekin

Haber Merkezi

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Göztepe semtine adını veren Gözcü Baba Türbesi’nin bulunduğu alana iş makinelerinin girmesi tepki çekti. Merdivenköy Mahallesi Hızır Reis Sokak’ta bulunan türbenin arazisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuran kursu amaçlı inşaat yapılacağı iddiasını gündeme getiren Şahkulu Sultan Külliyesi, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yaptığı açıklamanın ardından çalışmalar durduruldu.

İlgili kurumlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, konu TBMM’ye taşındı. Alevi dernekleri, Alevi-Bektaşi toplumunun yok sayılarak temel insanî değerlerin yerle bir edilircesine iş makinelerinin tarihi alana sokularak inşaat çalışması başlatılmasının kabul edilemez olduğu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı dozerlerini kutsal mekânlarımızdan derhal çekmeli, bu kadim tarihi alan olduğu gibi bırakılarak gerçek sahiplerine teslim edilmelidir" denildi.

Öte yandan Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Onar köyünde yapılmak istenen RES projesi ile Onar Cemevi zarar görmekle karşı karşıya. Konuyu meclis gündemine taşıyan DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kordu’nun bazı soruları şöyle: “Aleviler açısından tarihi mekânlara sahip olan Onar Köyü neden tercih edilmiştir? Köylülerle yapılan görüşmeler ve bu görüşmelerde dile getirilen endişelere yönelik bir çözüm öneriniz var mıdır?”