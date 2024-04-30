Kütüphane içinde Aile Sağlığı Merkezi!

Haber Merkezi

Diyarbakır’da doktorlar kütüphanede hizmet veriyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, 15 ay önce yıkılan kamu binası tekrar yapılmadığı için Diyarbakır Bağlar’da Aile Sağlığı Merkezi’nin kütüphanenin iki odasına sıkıştırıldığını, 10 hekim ve 10 hemşirenin hizmet verdiği bu odalarda hastaların da çalışanların da mağdur olduğunu söyledi.

6 Şubat depreminin hemen ardından orta hasarlı raporu verilen ve yıkım emri çıkan ASM binası boşaltıldı. Çalışanlar ise Diyarbakır Belediyesi’ne ait kütüphaneye taşındı. Yaklaşık 12-13 aydır 10 hekim ve hemşirenin iki dar odaya sıkıştırılarak sağlık hizmeti vermeye çalıştığını söyleyen Dr. Eryazğan "Bu durum hasta haklarına da aykırı. Kabul edilemez" dedi.

50 bin kişiye hizmet verilen ilçedeki ASM’nin durumuna isyan eden Eryazğan, İl Sağlık Müdürlüğü’nü de göreve çağırdı. Çalışanların odada açılan paravanların arkasında hizmet vermeye çalıştığına dikkat çeken Eryazğan, olumsuz çalışma ortamı düzeltilmediği gibi son 4 aydır sürekli denetim yapılarak çalışanlara mobbing uygulandığını öne sürdü. Eryazğan, şöyle devam etti:

“Biz sadece çalışanlarımızın değil, hastalarımızın haklarını da korumak üzere gerekeni yapacağız. Ancak yetkililerin daha fazla mağduriyet yaşanmadan artık bu konuya bir çözüm bulacağına da inanmak istiyoruz.” Eryazğan, aile sağlığı çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi sürecinin takipçisi olacaklarını, çalışanların sınıf düşmeye ilişkin haksız uygulamalara karşı açılacak davaya da müdahil olacaklarını açıkladı.