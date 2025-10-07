Kütüphanede çocuklar için oyuncakla eğitim

Kültür Sanat Servisi

Ankara Çankaya Belediyesi, 1–12 yaş arasındaki çocukların oyunla öğrenmesini desteklemek amacıyla kurduğu Oyuncak Kütüphanesi’nde yeni dönem başladı.

Kütüphanede çocuklar, gelişim düzeylerine uygun, eğitici ve güvenli oyuncaklarla hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Çukurambar Öğretmenler Caddesi Uğur Mumcu Parkı içinde hizmet veren kütüphane, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyerek, yeni bilgiler keşfetmelerini sağlıyor.

Kütüphane salı, çarşamba, cuma, cumartesi 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ebeveynler kütüphaneden randevu alarak başvuru yapabilir.