Kütüphanede sağlık hizmeti: Yıkılan binanın yenisini yapmadılar!

Diyarbakır’da, 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü için boşaltılan ve görevli sağlık çalışanları kütüphanede çalışmaya zorlanan ASM birimlerinin sınıfları düşürüldü. 5 hekimin aynı odada hasta kabul ettiğine dikkat çeken Birlik ve Dayanışma Sendikası, bina önünde bir açıklama yaparak, "Sağlık Bakanını göreve çağırıyor ve bu rezalete bir an evvel son vermesini bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Diyarbakır’da depremde hasar gördüğü için kütüphanede çalışmaya zorlanan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) birimlerinin sınıflarının düşürülmesine tepki gösterdi. Sağlıkçılar "Yıkılan ASM binasının yenisi yapılmalı" dedi.

BDS, Diyarbakır’da depremde hasar gördüğü için boşaltılan ve çalışanları halk kütüphanesinde hizmet etmek zorunda bırakılan Şeyhşamil ASM ve yine aynı binada hizmet veren Emek Aile Sağlığı Merkezi ilgili dün bir açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan BDS Genel Hukuk ve Mevzuat Sekreteri Uzm. Dr. Çağlar Özen, "Kütüphanede çalışmaya zorlanan ASM birimlerinin sınıfı düşürüldü. Depremde hasar gördüğü için boşaltılarak çalışanları halk kütüphanesinde hizmet etmeye yönlendirilen Diyarbakır Şeyhşamil Aile Sağlığı Merkezi ve Emek Aile Sağlığı Merkezi ’nde birimlerin sınıfı düşürüldü. Sağlık Bakanını göreve çağırıyor ve bu rezalete bir an evvel son vermesini bekliyoruz" dedi.

"BEŞ HEKİM AYNI ODADA HASTA KABUL EDİYOR"

Yıkılan binanın yenisinin bir yılda yapılmadığına dikkat çeken Dr. Özen, özetle şunları söyledi:

"Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremlerde Diyarbakır da etkilendi. Etkilenen binalardan birisi de Şeyhşamil Aile Sağlığı Merkezi binasıydı. Yapılan denetimlerde orta hasarlı bulunarak boşaltılmasına karar verildi. Bina yıkıldı, çalışan on aile hekimliği birimi hekim ve aile sağlığı çalışanlarıyla ve diğer grup personeliyle birlikte belediyeye ait kütüphanenin iki odasına yerleştirildi. Depremin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine karşın on aile hekimi aile sağlığı çalışanları ile birlikte beşer birim olarak iki odada hizmet vermeye devam ediyor. Beş hekim aynı odada hasta kabul ediyor, şikayetlerini dinliyor, muayene ediyor, hastaya müdahale ediyor, aile sağlığı çalışanları da o odada izlem, aşı yapıyor, gebe ve lohusalarla, aile planlaması danışmanlığı almak isteyenlerle konuşuyor. Sağlam bebekler ve hastalar aynı odada hep birlikte kabul ediliyor. Odada lavabo yok, mahremiyet yok, hasta gizliliği yok, hijyen koşulları yok yani bir sağlık kurumunda olması gereken asgari koşullar yok. Neden yok? Çünkü hizmet ettikleri devlet binasının yıkımının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen Şeyhşamil ve Emek Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları için uygun şartlarda yeni binalar sağlanmamış. Kim sağlamamış? Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü sağlamamış. Kim görmezden gelmiş? Sağlık Bakanlığı görmezden gelmiş. Evet, olağan olmayan durum işte burada başlıyor ve daha da akıllara zarar işlemlerle devam ediyor."

ASM diye gösterilen binada hizmet için asgari şartların sağlanmamış olmasına rağmen, İl Sağlık Müdürlüğü’nün dört aydır üst üste denetimler yaptığını ve son olarak da tüm aile sağlığı merkezinin sınıfını düşürdüğünü dile getiren Dr. Özen, "Bu işlem ne etik, ne de bilimseldir. Hepsi bir yana tam bir komedidir. Lütfen bu rezaletin gereğini yapın" diye konuştu.