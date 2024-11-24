Kütüphaneye ‘milli’ kelepçe

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.

Uzmanların, “Zamanın ruhunu yansıtıyor” dediği yönetmelik kapsamında muğlak tanımlamalar yapıldı.

2001 yılında, DSP iktidarı döneminde çıkarılan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan yönetmeliğin yerine 27 maddeden oluşan yeni bir yönetmelik yürürlüğe konuldu.

ATAMA ZORLAŞTIRILDI

Okul kütüphanelerine kütüphaneci atanması zorlaştırılırken okul kütüphanelerinde bulunacak kitaplara yönelik “Milli, Manevi değerlere uygunluk” ifadesi yönetmeliğe de yansıtıldı. Bu kitaplar için “Milli, manevi, kültürel, ahlâki ve insani değerlere uygunluk” kriterinin aranacağı bildirildi.

Yönetmeliğin, okul kütüphanelerine kütüphaneci atanması şartlarını ve okullarda bulunacak kitapların seçim koşullarını düzenleyen maddeleri dikkat çekti. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikteki, “Kütüphaneci atanması için 3 bin kitap şartı” yeni yönetmelik ile 10 bin kitaba çıkarıldı.

MEB’in geçmişte yapılan tüm işleri yok sayarak ‘sil baştan’ algısı yaratmaya çalıştığını ifade eden Eğitim Uzmanı Özgür Bozdoğan, yönetmeliğin kütüphaneci atanmasını daha da zorlaştırılmasına da tepki gösterdi.

AYIKLAMANIN ÖNÜ AÇILDI

MEB’in eğitimde yaşanan her soruna ‘kaynak yetersiz’ dediğini anımsatan Bozdoğan, “MEB’in ekonomi ve eğitim arasında kurduğu ilişkinin bu yönetmeliğe de yansıdığı çok açık. Temizlik ve güvenlik gibi alanlardan esirgenen kaynağın, okul kütüphanelerinden de esirgendiğini görüyoruz” dedi.

Yönetmelikte yer alan, “Milli, manevi, kültürel ve ahlak değerler” ifadesinin muğlak olduğunun altını çizen Bozdoğan, şunları söyledi: “Bu maddenin nasıl uygulanacağı, neyin ahlaki olarak uygun olacağına kimin karar vereceği belli değil. Bu maddenin yarın bir gün okul kütüphanelerine uygulandığında, ‘Manevi değerlere uygun değil’ denilerek okul kütüphanesine kaldırılmasına olanak sağlandı. Yönetmelik ile okul kütüphanelerindeki bazı eserlerin ayıklanması kaygısını taşıyorum.”