Kuvars bahane altın şahane!

Kazdağları’nın altınla mücadelesi devam ediyor. Bahar Madencilik, Çanakkale’nin Armutçuk köyü yakınlarında, 10,77 hektar alanda kuvars ocağı işletmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirket, projeye 12 milyon 649 bin TL yatırım yapmayı planlıyor. Ancak, yapılan incelemelerde, kuvars ocağı kurulması planlanan ormanlık alanda altın cevherinin bulunduğu ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için 24 Şubat’ta İnceleme Değerlendirme (İDK) toplantısı yapacak. Proje kapsamında, patlatmalı açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yıllık 10 bin ton cevher üretimi hedefleniyor. Aynı alanda, yıllık 30 bin ton pasa üretileceği ve toplamda yıllık 40 bin ton üretim yapılması hedefleniyor. 29 Mayıs 2024’te yapılan halkın katılım toplantısında bölge halkı tepkilerini dile getirmişti. BirGün’e konuşan konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, ‘‘Kuvars altınla beraber bulunuyor. Halk altın denilince tepki gösteriyor. Şirketlerde buna karşılık kuvars maden ocağı ismiyle altın arıyorlar’’ dedi. Kazdağlarında projelerin bitmediğini anlatan Doğan, şöyle devam etti: “Bizler kazandıkça, yenileri yapılıyor. Orman yaşam alanları madenlere feda ediliyor. Bu, sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun haline geldi. Çünkü bu projeler, sadece doğal alanları değil, insanları da etkiliyor. Birçok aile, maden projeleri yüzünden yaşam alanlarını kaybediyor. Kazdağları halkı, bu projelere karşı durmaya devam edecek. Kazdağları, sadece bir dağ değil, hepimizin mirası. Burası korunmalı. Maden şirketleri, doğayı talan ederken, bölgedeki insanların hakları göz ardı ediliyor. Mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu toprakların geleceği sadece bizim değil, tüm insanlığın geleceğiyle de bağlantılı.”