Kuvayi Milliye Destanı’na yasak | Nuri Kurtcebe: Atatürk hazımsızlığıyla hareket ediyorlar!

Nâzım Hikmet'in ‘Kuvayi Milliye Destanı’ adlı şiirini çizgi roman formatında anlatan Nuri Kurtcebe'nin eseri, halk kütüphanelerinden yasaklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserde "cinsel içerikli tasvirler" bulunduğu gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, eserin her yaştan vatandaşın erişebileceği kütüphanelerde bulunmasının uygun olmadığına karar verdi.

Bu yasaklama, hem kültürel hem de sanatsal açıdan çeşitli tartışmalara yol açtı.

BirGün’e konuşan karikatürist Nuri Kurtcebe, yasaklama kararına “"Halk kütüphanesine gidip raflardan Kuvayi Milliye’yi çekip bunu bu çocuklar görmesin diyen kim?, Yoksa öyle biri yok mu? O bir AKP’li mi? Bu işin içerisindeki rahatsızlık, Kurtuluş Savaşı'na karşıdır diye düşünüyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Kurtcebe, günümüz Türkiye’sindeki yönetim anlayışını da eleştirdi: "Bugün Türkiye’yi idare edenler ne yazık ki içindeki Atatürk hazımsızlığıyla hareket ediyorlar. Ben ve kitap kullanılıyor gibi geliyor bana. Ben o Kültür Bakanlığı’nda açıklama yapan kişiye soruyorum, Kuvayi Milliye’yi açıp sayfa sayfa okudunuz mu?”

NAMUS BEKÇİLİĞİ KİTABA MI?

Kurtcebe, çizgi romanındaki cinsel içerikli tasvirlere yönelik eleştirilerle ilgili de şunları söyledi: "Kuvayi Milliye’de Arhavili İsmail’in hikâyesi vardır. Nâzım der ki 'O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini/ve Kemeraltı’nda Fotika’nın memesini/aynı emniyetle tutarlar.' Ben de oraya bir Fotika çizdim. Bunda rahatsız olacak ne var? Bu ne namus bekçiliğidir!"

"Biz onlardan mı öğreneceğiz namus bekçiliğini?" diyen Kurtcebe, "Ensar Vakfı’nda oğlan çocukları istismara maruz bırakılırken namus bekçiliği yapmıyorlar da bana mı yapıyorlar? Kitaba mı namus bekçiliği yapıyorlar? 6 yaşındaki kız çocuklarına gelinlik giydirenlere namus bekçiliği yapmıyorlar da Nuri Kurtcebe’ye, Nâzım Hikmet’e mi yapıyorlar?" diyerek, hedefin aslında Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın simgesi Kuvayi Milliye olduğunu vurguladı.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE BÜYÜK DARBE

Son olarak, ifade özgürlüğünün kısıtlanması konusunda da düşüncelerini paylaşan Kurtcebe, "İfade özgürlüğünün kısıtlanması konusuna ben alışığım. Bu karar, insan haklarına, düşünce özgürlüğüne, sanata ve kültüre vurulmuş çok büyük bir darbedir" dedi.