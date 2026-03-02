Kuveyt açıklarında ABD’ye ait F-15 düştü

Kuveyt açıklarında ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı düştü. İlk görüntülerde uçağın havada alev aldığı ve kısa süre sonra yere çakıldığı görülürken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde F-15 tipi jetin kuyruğuna yakın bir noktadan vurulmuş olabileceği izlenimi oluştu. Uçak havada birkaç kez takla attıktan sonra ateşler içinde yere çakıldı. Uçağın tek pilotla mı yoksa iki pilotla mı görev yaptığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

PİLOT PARAŞÜTLE İNDİ

Yerel kaynaklara göre en az bir pilot, son anda fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ve paraşütle yere indi. Pilotun iniş yaptığı noktada Kuveytli yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi. Pilotun sivil bir araçla güvenli bir bölgeye götürüldüğü bildirildi.

VURULMA İDDİASI

Uçağın düşme nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İran tarafından vurulmuş olabileceği yönünde iddialar ortaya atılırken, bazı kaynaklar F-15’in “dost ateşi” sonucu düşmüş olabileceğini öne sürdü. Yetkili makamlardan bu iddialara ilişkin doğrulama gelmedi.

Aktarılan bilgilere göre, söz konusu uçak 3. gününe giren çatışmalarda düşen ilk ABD uçağı oldu.