Kuveyt, Barbie'den sonra 'Wicked' filmini de yasakladı

Broadway müzikalinden uyarlanan 'Wicked' filminin, Kuveyt'te vizyona girmesinin LGBTİQ+ oyuncu kadrosu nedeniyle yasaklandığı iddia edildi.

Wicked, "kamu etiğini" koruma gerekçesiyle yasaklanan Barbie'nin ardından Kuveyt'te yasaklanan son Hollywood filmi oldu.

Variety'nin aktardığına göre; Jon M. Chu'nun yönetttiği, Broadway'in "The Wizard of Oz" uyarlaması olan "Wicked", geçen hafta ABD ve Kanada'da prömiyer yaptı ve sadece Kuzey Amerika'daki ilk iki gününde 114 milyon doların üzerinde hasılat elde etti; "Deadpool & Wolverine" (211 milyon $) ve "Inside Out 2" (154 milyon $) filmlerinin ardından yılın üçüncü en büyük ABD merkezli gişe çıkışı oldu.

Filmin Kuveyt'teki sinema listelerinden kaldırıldığını doğrulayan Variety, bazı yerel medya kuruluşlarının bu kararın nedeni olarak LGBTİ+ oyuncu kadrosunu gösterdiğini belirtiyor.

OYUNCU KADROSU

"Wicked"ın oyuncu kadrosuna Glinda rolünde Ariana Grande ve Elphaba rolünde Cynthia Erivo liderlik ederken; Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum ve Peter Dinklage da filmde rol alıyor.

TRANS OYUNCUNUN YER ALDIĞI KORKU FİLMİNİ DE YASAKLADI

Kuveyt, film sansürü söz konusu olduğunda Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'dan daha katı bir tutum sergileyen ülke haline geldi. Geçtiğimiz yaz "Barbie" filminin yasaklanmasının ardından Kuveytliler filmi izlemek için sınırı geçtiler. Daha sonra 2023 yılında Kuveyt, bir trans oyuncunun yer aldığı "Talk to Me" adlı korku filmini de yasakladı.