Kuveyt, bayramda toplu etkinlikleri yasakladı

Kuveyt, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla yaşanan bölgedeki ve ülkedeki güvenlik endişeleri nedeniyle bayramda toplu etkinlikleri yasakladı.

Kuveyt ‎İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan güvenlik durumuna dikkat çekildi.

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı'nın tedbir amaçlı bir karar aldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük kalabalıkların oluşmasını azaltmak ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla alınan ihtiyati bir tedbir olarak, Ramazan Bayramı süresince tiyatro oyunları, partiler ve düğünlerin ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, Kuveyt'te herkesin bu talimatlara uyması çağrısı yapıldı.