Kuveyt, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı
Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.
Kaynak: AA
Katar'ın ardından Kuveyt'in de hava sahasını yeniden uçuşlara açtığı belirtildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının istikrara kavuştuğundan emin olunmasının ardından, uçuşların yeniden başlamasına ve hava trafiğinin normale dönmesine karar verildiği ifade edildi.
Öte yandan, Kuveyt Havayolları tüm tarifeli uçuşlarının planlandığı gibi gerçekleşeceğini duyurdu.
İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından Katar, Kuveyt, Irak ve Bahreyn hava sahasını kapatmıştı. Katar, daha sonra hava sahasını açtığını duyurmuştu.