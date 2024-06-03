Kuveyt ile Suudi Arabistan işbirliğini artırmak amacıyla anlaşmalar imzaladı

Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında ikili işbirliğini artırmaya yönelik bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyi Toplantısı, Kuveyt'te, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'nın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, iki ülkeyi birbirine bağlayan tüm işbirliği alanlarının özellikle ekonomi, yatırım, güvenlik ve kalkınma alanları ile bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Toplantının ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına göre taraflar toplantıda, iki ülke arasındaki derin ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Taraflar ayrıca, alt komite toplantılarında, her alanda işbirliğini artıracak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek 50 girişimin onaylanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 2. Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyi Toplantısı için dün Kuveyt'e gitmişti.