Kuveyt Petrol Şirketi, petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerini düşürdü

Kuveyt Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlayan saldırıları nedeniyle ham petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerinde ihtiyati bir azaltma uyguladıkları belirtildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Azaltma miktarına ilişkin rakam verilmeksizin bu önlemin "tamamen ihtiyati olduğu ve durum geliştikçe gözden geçirileceği" kaydedilen açıklamada, koşullar elverdiğinde üretim seviyelerini eski haline getirmeye tamamen hazır olunduğu vurgulandı.