Kuveyt'te helikopter düştü: 2 asker öldü
Kuveyt Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada teknik arıza nedeniyle bir helikopterin düştüğü belirtildi. Düşme sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kuveyt'te bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "ulusal görevini yerine getirdiği sırada" bir helikopterin düştüğü aktarıldı.
Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, olayda 2 Kuveyt askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.