Kuveyt'te helikopter düştü: 2 asker öldü

Kuveyt Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada teknik arıza nedeniyle bir helikopterin düştüğü belirtildi. Düşme sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Dünya
  • 09.03.2026 17:00
  • Giriş: 09.03.2026 17:00
  • Güncelleme: 09.03.2026 17:04
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA / Arşiv

Kuveyt'te bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "ulusal görevini yerine getirdiği sırada" bir helikopterin düştüğü aktarıldı.

Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, olayda 2 Kuveyt askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

