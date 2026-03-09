Kuveyt'te helikopter düştü: 2 asker öldü

Kuveyt'te bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "ulusal görevini yerine getirdiği sırada" bir helikopterin düştüğü aktarıldı.

Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, olayda 2 Kuveyt askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.