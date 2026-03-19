Kuveyt'te petrol rafinerisine İHA saldırısı: 2 tesiste yangın çıktı

Kuveyt Petrol Şirketi, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar nedeniyle Mina Abdullah ve Mina el-Ahmedi rafinerilerindeki 2 işletme ünitesinde çıkan yangınların söndürüldüğünü duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mina Abdullah Rafinerisi'ndeki bir birimin İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesisin korunması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Rafineride oluşan hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

YANGIN DÖNDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Mina Abdullah ve Mina el-Ahmedi rafinerilerindeki 2 işletme ünitesinde İHA saldırıları sonrası çıkan yangınların söndürüldüğü belirtildi.

Saldırılarda yaralanma olmadığı, yangınlara en yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak profesyonel şekilde müdahale edildiği kaydedildi.