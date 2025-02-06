Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 15:52
  • Giriş: 06.02.2025 15:52
  • Güncelleme: 06.02.2025 15:52
Kaynak: AA
Kuvveti rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

SAMSUN (AA) - Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dev dalgalar meydana geldi.

Canik ilçesi sahilinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde yer yer yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Dalgalar, duvarı aşarak sahil yoluna ulaştı.⁠ Sahil yolunun bazı kesimleri, dalgaların taşıdığı kum ve taşlarla doldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde dalgaların getirdiği malzemelerin temizlenmesi için çalışma yürüttü.⁠

BirGün'e Abone Ol