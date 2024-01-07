Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, araçlara zarar verdi

Denizli’nin Buldan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu. Çatılardan kopan parçalar bazı araçlara zarar verdi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar kentte adeta yıkıma yol açtı.

Şiddetli rüzgar çok sayıda çatının uçmasına neden oldu.

Bir apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemi ise koparak yola savruldu.

Yoldan geçen bir anne ve çocuğu kopan güneş enerji sisteminin parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulurken, bir araç zarar gördü.

Kentin farklı noktalarında zararların oluştuğu öğrenildi.