Kuvvetli rüzgar elektrik tellerini kopardı: Tellerin üzerine düşen 2 inek telef oldu
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik teli iki ineğin üzerine düştü. Akıma kapılan hayvanlar olay yerinde öldü. Enerji şirketi inceleme başlatırken, mahallede altyapı güvenliği tartışma konusu oldu.
Kaynak: DHA
Diyarbakır’da kuvvetli rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telinin üzerlerine düştüğü 2 inek akıma kapılarak öldü.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik teli 2 ineğin üzerine düştü.
Tellerin üzerine düşen inekler akıma kapılarak öldü.
Enerji şirketi olayla ilgili inceleme başlattı.