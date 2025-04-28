Kuvvetli rüzgardan uçan çatı iki binanın çatısına savruldu

Üsküdar’da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan binanın çatısı iki binanın çatısına düştü. Olayda şans eseri kimse yaralanamadı.



Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ayışığı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak, Yalı Sokak’ta bulunan iki binanın çatılarına savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise savrulan çatı parçalarını temizledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, binalarda maddi hasar oluştu.

Uçan çatı evlere hasar verdi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Hilmi Somuncu, "Yaklaşık iki saat önce Ayışığı Sokak, NO:26’nın çatısı uçtu. Hemen itfaiyeye ve belediyeye haber verdik. Anında geldiler, sağ olsunlar. Şu anda çatı Yalı Sokak’ta bulunan 1 ve 9 numaranın üstüne de uçtuğu için oraları temizletiyoruz. Herhangi bir yaralı yok. Yolları kestik, tedbirimizi aldık. Evlerde hasar var" dedi.

(OE-